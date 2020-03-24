Капитан сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон» Анна Сень заявила, что поддерживает форму в домашних условиях во время карантина в связи с коронавирусом.
Нас в «Ростов-Доне» распустили по домам, поэтому приходится тренироваться в домашних условиях. Если заглянете в мой Instagram, то увидите, как мы с мужем (Дмитрий Петренко, профессиональный гандболист. — NEWS.ru) дома кидаемся рулонами туалетной бумаги, отрабатываем броски. А вообще, нам расписали программу индивидуальных занятий, каждому выдал план тренировок наш тренер по ОФП. Естественно, мы пытаемся выполнять эти предписания, — сказала Сень в интервью NEWS.ru.