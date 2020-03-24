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Капитан сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон» Анна Сень заявила, что перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на следующий год стало для неё разочарованием.

Для меня, конечно, это было полное разочарование. И я прекрасно представляю, как сейчас всем спортсменам тяжело и обидно. А особенно — тем атлетам, для которых эта Олимпиада могла быть последней....