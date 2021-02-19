Гандболист ЦСКА: Петкович говорит, что я могу стать большим игроком

15 февраля гандбольный ЦСКА объявил о подписании Ильи Белевцова. 20-летний левый полусредний перебрался в «армейский» клуб из краснодарского СКИФа, в котором провёл больше пяти лет. О новом пути, целях на будущее, особенностях гандбола — в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Жалею, что не смог со СКИФом выиграть хоть что-то

— Расскажите, как возник вариант с ЦСКА. Когда вы поняли, что переход в «армейский» клуб — решённый вопрос?

— Я всегда хотел перейти в более серьёзный, амбициозный клуб, у которого большие цели, который играет в Европе. Время пришло для нового шага. Звёзды сошлись, и я оказался в ЦСКА, чему очень рад.

— Чья это была инициатива? Кто на вас вышел по поводу перехода и долго ли думали?

— Предложения поступали давно, но в итоге трансфер состоялся только в этом году.

— Какие обстоятельства сыграли ключевую роль в вашем переходе?

— Как ключевой момент я бы отметил то, что в моём родном СКИФе начались трудности с финансированием. Это, конечно, сказалось. Вообще в Краснодаре с пониманием отнеслись к ситуации, вошли в положение. Даже больше скажу: в СКИФе очень хотели, чтобы я дальше развивался. Это был важный аргумент и для меня.

— Вы всю свою карьеру провели в краснодарском СКИФе. Насколько тяжело было покидать клуб?

— Из СКИФа было уходить действительно непросто. Я много времени провёл в этой команде, там играют отличные люди, много друзей у меня осталось в СКИФе. Однако сейчас я уже игрок ЦСКА, здесь у меня тоже много друзей.

— Можно ли сказать, что в СКИФе вы достигли потолка в плане своего профессионального роста?

— Я сам о себе такие слова сказать не могу. Мне кажется, нет предела совершенству. Я мог себя показать лучше во всех аспектах, но всё впереди, я надеюсь.

— Как бы охарактеризовали свою карьеру в СКИФе? Вы дали всё, что могли, команде, которая вас воспитала?

— СКИФ для меня много всего сделал, много положительных впечатлений осталось от времени, что я там провёл. Однако мне обидно, что имея возможность побороться за медали, мы эту возможность упустили. Очень жалею, что не смог со СКИФом выиграть хоть что-то.

— Не было опасений бытового характера перед переходом? Вся ваша жизнь, по сути, была сконцентрирована в Краснодаре, а тут Москва с её бешеным ритмом жизни, с не самыми тёплыми зимами, в конце концов.

— Нет, меня эти проблемы не смущали. В Краснодаре тоже не самая хорошая погода зимой. Что касается переезда, осталось только решить вопрос с квартирой. В остальном уже обустроился здесь, можно сказать. Освоиться было несложно в том числе по той причине, что у меня в Москве уже были друзья, знакомые. Единственная неизвестность, которая могла у меня вызывать какие-то беспокойства, — это новый коллектив. Но в итоге и с этим всё сложилось спокойно. Хорошая команда, хорошие люди вокруг.

— Примечательно, что последний матч в футболке СКИФа вы провели против ЦСКА за пару дней до трансфера. Были ли какие-то особенные чувства во время этой игры?

— Я прекрасно понимал, что это мой последний матч, и ребятам из СКИФа говорил, мол, мы должны выиграть. Я их всех настраивал, подбадривал. В принципе, мы могли выиграть. Может, капельку не хватало где-то удачи. В целом матч был хороший.

— Внутреннего мандража не было до или во время игры?

— Нет. Наоборот, были какие-то приподнятые ощущения. Понимал, что это последняя игра, поэтому нужно выложиться максимально, показать себя с хорошей стороны, сделать больше полезных действий. Мне даже кажется, что из-за такого сильного настроя я перестарался и немного перегорел.

— С вами попрощались, наверное, уже в раздевалке после матча. Как это было?

— Да. Сначала в раздевалке, а потом после игры собрались всей командой. Все проводили меня хорошо.

ЦСКА по силам побороться за самые высокие места в чемпионате России

— Вы уже отметили, что у вас в ЦСКА есть знакомые. Значит, встретили вас в команде хорошо? Был ли какой-то особенный «обряд посвящения»?

— Все ребята были рады тому, что я перешёл в ЦСКА, спрашивали, когда я впервые выйду на площадку. Как такового обряда посвящения у меня ещё не было. Думаю, это связано с тем, что я ещё не провёл ни одной игры за ЦСКА. Первая должна состояться 20 февраля против «Пермских медведей». Посмотрим, может, там что-то будет.

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— Предвкушаете этот матч? Какое у вас настроение?

— Естественно, очень жду эту встречу, настраиваюсь на неё. Сами понимаете, первый матч в новой команде, особенные чувства... Нужно совершить меньше ошибок и как можно больше полезных действий.

— Какие в целом надежды связываете с ЦСКА?

— Я очень хочу вырасти в хорошего, качественного игрока. Здесь все условия для этого есть. Меня очень радует, что в команде высокая конкуренция. Есть возможность на кого-то посмотреть, с кого-то взять пример. Ребята много где играли, в той же Европе. За счёт этой конкуренции можно сделать значительный скачок самому. Остальное будет зависеть только от меня.

— Вы упомянули про условия. Что вас в этом отношении впечатлило больше всего?

— Какая бы помощь мне ни понадобилась, какой бы вопрос с моей стороны ни возник, всё решается очень быстро. В любое время дня и ночи могу обратиться с просьбой и буду уверен, что сотрудники клуба не оставят без внимания. Например, перед вылетом в Москву наш рейс задержали, поэтому я прилетел очень рано. Помню, что только в четыре утра заехал в отель. Но все спокойно дождались, встретили — никаких проблем не было.

— Был ли у вас уже разговор с главным тренером на тему того, что лично от вас требуется в этой команде?

— С Велимиром Петковичем я, естественно, уже общался на эту тему. Если вкратце: тренер видит во мне большой потенциал, он говорит, что я могу стать большим игроком.

— У ЦСКА сейчас в целом хорошо обстоят дела как на внутренней, так и на международной арене. На какой итоговый результат может рассчитывать команда в обоих турнирах?

— В чемпионате России нам по силам побороться за самые высокие места. У команды есть всё, чтобы не просто бороться за первое место, а его выиграть. Сейчас будет самая ответственная часть сезона — стадия плей-офф. Я рассчитываю на самый высокий результат. Что касается европейской арены, если мы будем шаг за шагом идти к своей цели, подробно разбирать каждого соперника, то, я думаю, это станет большим прогрессом для клуба.

Со стороны не было ощущения, что играют какие-то ноунеймы

— Помимо клубных дел, не лишним будет отметить, что вы впервые получили вызов в сборную на столь серьёзный турнир, как чемпионат мира. Помните свои первые эмоции, когда узнали, что поедете в Египет?

— Первым эту новость узнал даже не я, а партнёры по команде, мои друзья. Они мне как раз и сообщили. Я был, конечно, очень рад. Я понимаю, что это очень большой шаг для развития. Если в сборной замечают, это говорит о многом. Но это не значит, что теперь можно расслабиться и ничего не делать. Наоборот, это дополнительная мотивация. Работы ещё предстоит очень много.

— Вызов в сборную, переход в ЦСКА — очень благодатный сезон для вас. Можно сказать, что начинается новый этап в вашей жизни. Как вы воспринимаете всё происходящее сейчас с вами? Это как-то окрыляет, даёт дополнительный заряд? Или вы всё-таки спокойно относитесь к этому?

— Есть какое-то ощущение переломности момента и ещё большая убеждённость в том, что всё сейчас исключительно в моих руках.

— Давайте вернёмся к сборной. К сожалению, выступление национальной команды выдалось не совсем удачным. Что, на ваш взгляд, не получилось?

— Мне кажется, что не хватило немного везения. Готовились-то мы очень хорошо к этому турниру. Впрочем, думаю, что с моей стороны будет неверно давать какие-то оценки. Давайте, когда я поеду на следующий большой международный турнир, сыграю на нём, я вам расскажу, что не получилось. Сейчас не могу это обсуждать.

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— Договорились. Ну а тогда хотя бы скажите, каково наблюдать за командой со стороны, с трибун? Переживать эмоции на трибунах сложнее?

— Несмотря на то что я ещё заранее знал, что не буду выступать, я всё равно настраивался на этот турнир, на каждый матч. Естественно, я очень переживал за партнёров, местами было очень эмоционально. Также отмечу и то обстоятельство, что со стороны лучше видно технические ошибки или положительные моменты. На площадке ты этого не замечаешь, а со стороны очень хорошо заметны все мелкие нюансы, детали. Очень хотелось помочь команде.

— Чего в итоге было больше: ошибок или положительных моментов?

— Это тяжёлый вопрос. Когда ты смотришь со стороны, ты думаешь, как бы ты лучше сделал. Поэтому моя оценка будет субъективной. Ребята создали много хороших моментов.

— А какой матч больше всего запомнился, понравился?

— Первый матч с белорусами я бы отметил, со словенцами тоже провели хорошую встречу. В принципе, в каждом матче можно найти что-то полезное и интересное в исполнении нашей команды.

— Кстати, ваш нынешний одногруппник Игорь Сорока признался, что отсутствие гимна и флага очень раздражало. Вы согласны с Игорем? И не было ли со стороны ощущения, что играет команда ноунеймов?

— Всё это очень обидно и неприятно. Стоять на большом турнире и слушать гимн федерации — куда это годится? Кстати, в какой-то степени эта ситуация сыграла нам на руку. Ребят подобный расклад событий злил, что давало дополнительный настрой. Со стороны не было ощущения, что играют какие-то ноунеймы. Это была сборная России, с какой стороны ни посмотри. Ребята в раздевалке говорили, мол, играйте так, чтобы даже без флага и герба все знали, откуда мы. Но хочется, чтобы это всё как можно скорее закончилось.

В детстве все любят футбол, и я думал стать футболистом

— «Википедия» гласит, что вы занимались многими видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом. За всю профессиональную карьеру в гандболе не было ли у вас ни разу мыслей о том, что всё-таки стоило остановиться на каком-то другом виде спорта?

— Честно, никогда об этом не думал. Как начал заниматься гандболом, как стало постепенно всё получаться, я понял, что нахожусь на своём месте. Поэтому никаких сожалений нет. Наоборот, я рад, что выбрал именно этот вид спорта, потому что гандбол — это динамичный, интересный и жёсткий вид спорта. Он, конечно, очень контактный и поэтому травмоопасный, но зато мы всегда активны на площадке: создаём много моментов, забиваем много голов. С каждым годом гандбол стараются делать ещё более скоростным. Очень интересно наблюдать за тем, как люди развиваются в этом аспекте.

— То есть вас никогда не прельщали многомиллионные контракты футболистов, их популярность?

— Когда был маленьким, то, может, такие мысли проскакивали. В детстве все любят футбол, и я думал стать футболистом. С каждым годом мысли о футболе, о том, что в этом виде спорта можно больше зарабатывать, стали улетучиваться. Я уже был занят делом, работал, занимался гандболом и шёл постепенно к цели попасть в хороший клуб. Но это не все мои цели. Я хочу ещё попасть в Европу, зарекомендовать себя в хорошем европейском клубе.

— Что нужно сделать, чтобы гандбол когда-нибудь стал таким же популярным видом спорта, как футбол? Это вообще возможно?

— Это возможно. Мы сами должны раскачать эту лодку. Своей игрой мы должны сделать так, чтобы нас узнавали. Результат превыше всего. Ну и пиар никто не отменял. Нужно, чтобы наш вид спорта постоянно был на виду, чтобы о нём чаще рассказывали в СМИ. Тогда, думаю, гандболу удастся выйти на более высокий уровень.