Галлямов и Мишина не были уверены в правильности перехода к Москвиной

https://static.news.ru/photo/491ab8de-9e01-11eb-b920-96000091f725_660.jpg Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали детали перехода в группу Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Мы достаточно долго обдумывали этот шаг, и поодиночке, и вместе обсуждали его. И пришли к выводу, что, наверно, стоит попробовать. Мы не были уверены, что это будет положительным шагом, — приводит слова Мишиной Olympic Chanel.

Партнёр спортсменки добавил, что в текущем сезоне они большую часть время отрабатывали компоненты для обогащения программы музыкальностью и хореографией. Фигуристы хотели, «чтобы в короткой было небольшое театральное представление, и это получилось».

О принятом решении чемпионы не жалеют.

На данный момент спортсмены принимают участие в командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин удивился результатам российских фигуристов в командном ЧМ, писал NEWS.ru. Однако по итогам первого соревновательного дня сборная России лидирует на командном чемпионате мира. На втором месте расположилась сборная США, на третьем — Япония.