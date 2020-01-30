https://static.news.ru/photo/76177e12-42fe-11ea-b172-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/imago-images.de/Global Look Press

Сборная Франции по биатлону на чемпионате мира — 2020 в Италии будет представлена сильнейшим составом. И мужская, и женская команда состоят из спортсменов, занимающих на данный момент высокие места в зачёте Кубка мира.

Мощно выглядит мужская часть сборной, в которую включены шесть биатлонистов, расположившихся в Кубке мира на местах с первого по 25-е. Здесь Франция лидирует в общекомандном зачёте. Состав назвала национальная федерация лыжного спорта на своём сайте.

За команду заявлены: Мартен Фуркад (1-е место в КМ), Кантен Фийон Майе (2-е), Симон Дестье (4-е), Эмильян Жаклен (8-е), Фабьен Клод (16-е) и Антонен Гигонна (25-е).

Женская команда идёт второй в зачёте Кубка мира, соответственно, у француженок скромнее места в индивидуальном зачёте. Францию на турнире, который стартует 13 января, представят: Жюли Симон (5-е место в КМ), Жюстин Бреза (8-е), Анаис Бескон (15-е), Селия Эмонье (40-е) и Хло Шевалье (61-е).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мартен Фуркад не сомневается: нынешние спортсмены из сборной России не применяют допинг. По его словам, сегодня российская команда переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом, и опять борются честно, поэтому система подготовки должна быть обновлена. Француз подчеркнул, что верит в скорое возвращении России в лидеры мирового биатлона.