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Финал Гран-при по фигурному катанию будет отменён из-за коронавируса

09:30, 02 декабря 2021
Финал Гран-при по фигурному катанию будет отменён из-за коронавируса Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
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Финал серии Гран-при по фигурному катанию было решено отменить из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Соревнования должны были пройти в японской Осаке в период с 9 по 12 декабря.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не выступил с официальным заявлением относительно отмены финала Гран-при по фигурному катанию. Отмечается, что данная информация поступит в ближайшее время.

Соревнования должны были пройти на арене «Това фармасьютикал рактаб доум» в городе Кадома, находящемся в префектуре Японии. Россию на турнире должны были представлять 16 спортсменов в одиночных и парных дисциплинах. При этом в женском одиночном катании за медали должны были бороться сразу пять отечественных фигуристок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что самым важным в жизни считает умение слышать себя, а не окружающих. На своей странице в Instagram спортсменка написала, что важно делать то, что нравится тебе самому.

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