Туктамышева призналась, что для неё самое важное в жизни

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что самым важным в жизни считает умение слышать себя, а не окружающих. На своей странице в Instagram спортсменка написала, что важно делать то, что нравится тебе самому.

Самое важное в жизни — уметь слышать себя, а не окружающих. Делать то, что нравится тебе, а не другим. Верить в свои возможности и игнорировать тех, кто пытается заставить сомневаться в себе. И знайте: haters gonna hate, skaters gonna skate (ненавистники будут ненавидеть, фигуристы будут кататься. — NEWS.ru), — написала фигуристка.

Помимо золотой медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае, в активе Туктамышевой значится серебро первенства планеты 2021 года в Стокгольме, а также золото и бронза чемпионатов Европы 2013 и 2015 годов.

В нынешнем сезоне Туктамышева трижды завоёвывала серебряную медаль. В двух случаях это удалось ей на этапах Гран-при по фигурному катанию в Сочи (Rostelecom Cup) и Ванкувере (Skate Canada). Также она стала второй на «челленджере» в Эспоо (Finlandia Trophy). Каждый раз она уступала только воспитаннице Этери Тутберидзе, рекордсменке мира Камиле Валиевой.

Ранее олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев заявил, что невнимательное отношение к тренировкам, соревнованиям и собственной физической форме помешали Елизавете Туктамышевой выиграть турниры в предыдущем олимпийском цикле. При этом он отметил, что чемпионка мира 2015 года обладает невероятными способностями и талантом.