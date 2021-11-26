Васильев: Туктамышева не реализует на льду и половины своих возможностей

Невнимательное отношение к тренировкам, соревнованиям и собственной физической форме помешали Елизавете Туктамышевой выиграть турниры в предыдущем олимпийском цикле. При этом чемпионка мира 2015 года обладает невероятными способностями и талантом, заявил RT олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев.

Лиза вообще уникальная фигуристка. Она могла выиграть абсолютно всё ещё в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах. На невнимательном отношении к тренировкам, к соревнованиям, к своей собственной форме. Для меня Туктамышева — это человек-загадка. Способности колоссальные, талант тоже велик. Научиться в зрелом возрасте многооборотным прыжкам — очень сложная задача, — заявил Васильев.

По словам олимпийского чемпиона, в юном возрасте девочкам не бывает страшно или больно исполнять сложные элементы, так как они не до конца осознают риски. Более взрослые фигуристки понимают, на что они идут и какие это может нести последствия. И тот факт, что Туктамышевой удалось развиваться технически в зрелом возрасте, указывает на её неординарность.

Возможно, она слишком сильно зависит от настроения, я не знаю. Но каждый раз не могу отделаться от мысли, что Туктамышева не реализует на льду и половины своих возможностей, — заключил Васильев.

Туктамышева завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2015 года в Шанхае, а шесть лет спустя взяла серебро на первенстве планеты в Стокгольме, уступив лишь соотечественнице, воспитаннице Этери Тутберидзе Анне Щербаковой. Также фигуристка завоёвывала золото, серебро и бронзу на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Туктамышева призналась, что не считает себя символом женского катания. Спортсменка заявила, что она лишь старалась «перебарывать себя и идти поперёк сложившимся правилам».