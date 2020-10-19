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Фигуристка Загитова не собирается участвовать в соревнованиях в 2020 году

17:51, 19 октября 2020 27
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова не планирует участие в соревнованиях до конца 2020 года.

Планов выступать на Гран-при, на этапах Кубка России и чемпионате страны у Алины Загитовой в этом сезоне нет, — сообщил ТАСС источник.

Другой источник издания подтвердил информацию и добавил, что фигуристка оставляет за собой возможность вернуться к состязаниям в следующем сезоне.

Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова рассказала, что готовилась вести шоу «Ледниковый период», отрабатывая дикцию при помощи пробки, которая должна помочь разработать её «ленивые губы». Спортсменка отметила, что занимается со специальным репетитором по речи. Загитова призналась, что по просьбе педагога старается как можно больше говорить таким способом различных скороговорок или читать текст.

Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. Загитова — победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года.

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