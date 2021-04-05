Фигуристка Трусова рассказала о правилах, которых придерживается в еде

https://static.news.ru/photo/2f703a00-9652-11eb-ba21-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об отсутствии диеты и назвала себя достаточно взрослой для фигурного катания. Её слова приводит sports.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Я ем всё, что хочу, никакой диеты у меня нет. Единственное, что в определённое время: если с утра — то вообще что угодно, на ночь стараюсь определённые продукты не есть, — сказала Трусова.

16-летняя спортсменка добавила, что её не пугают разговоры о том, что с возрастом у неё будут хуже получаться элементы.

Считаю, что я уже достаточно взрослая для фигурного катания. Расту с каждым годом и в рост, и в вес — и владею собой. Выступать планирую до 22 лет, — сказала она

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. Она объяснила провал на ЧМ лёгкостью программы.

1 апреля NEWS.ru писал, что Трусова собирается вернуться к Тутберидзе. 16-летняя спортсменка перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года.