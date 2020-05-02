Фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в Instagram

https://static.news.ru/photo/b5c6d2ee-8c94-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева не справилась с критикой японских фанатов. Ей пришлось закрыть комментарии в своём Instagram.

Спортсменка сейчас находится в Японии. Она должна была выступить со своим шоу, однако всё было отменено из-за пандемии. Через некоторое время девушку начали атаковать в соцсетях.

Ранее один из пользователей Twitter обратился к посольству России в Японии с просьбой забрать Медведеву из страны в связи с закрытием местного катка для свободного посещения из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.