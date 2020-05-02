Другие

Фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в Instagram

19:40, 02 мая 2020
Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева не справилась с критикой японских фанатов. Ей пришлось закрыть комментарии в своём Instagram.

Спортсменка сейчас находится в Японии. Она должна была выступить со своим шоу, однако всё было отменено из-за пандемии. Через некоторое время девушку начали атаковать в соцсетях.

Ранее один из пользователей Twitter обратился к посольству России в Японии с просьбой забрать Медведеву из страны в связи с закрытием местного катка для свободного посещения из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях