Американский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 Джейсон Браун высказался о том, кто выиграл Вторую мировую войну. Он считает, что США победили Германию. Его слова приводит «Газета.Ru».

На вопрос о том, не пересмотрел ли он школьных взглядов, когда его учили, что США победили нацистскую Германию во Второй мировой войне, спортсмен сказал, что по-прежнему считает это правдой.

Хотя это определённое восприятие — под своим углом. В школе ты смотришь на все события и изучаешь их с точки зрения США. Это как смотреть на затемнённое зеркало, в котором видишь ярче какие-то отдельные вещи, — добавил он.

В январе 2019 года Джейсон Браун, тренирующийся в группе канадского специалиста Брайана Орсера, рассказал о дружбе с Евгенией Медведевой.