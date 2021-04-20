Фигурист Козловский рассказал, чем отличаются шоу Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/89de74ca-a20a-11eb-bcaf-96000091f725_660.jpg Дмитрий Козловский и Александра Бойкова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигурист Дмитрий Козловский, бронзовый призёр прошедшего чемпионата мира, рассказал об особенностях шоу, которые ставит Этери Тутберидзе. Слова спортсмена, выступающего в паре с Александрой Бойковой, приводит Sport24 .

Шоу Этери Георгиевны отличается именно техничностью происходящего на льду. Девочки и парни прыгали четверные, мы с Сашей, Тарасова и Морозов исполняли элементы соревновательных программ. Это сложно. И это круто. Зрителю интересно смотреть на сложность. И когда удаётся совместить образ показательного и технического контента из соревновательных программ — это круто, — сказал Козловский.

В прошедшем сезоне Козловский и Бойкова помимо бронзы ЧМ выиграли Гран-при в Москве, а в 2020-м стали чемпионами Европы.

19 апреля Полина Шелепень, бывшая ученица Тутберидзе, раскритиковала высокие оценки Анны Щербаковой на ЧМ-2021 в Стокгольме. Там 17-летняя россиянка заняла первое место.