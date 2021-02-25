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ФФККР считает нецелесообразным выступление Трусовой на финале Кубка России

15:51, 25 февраля 2021 40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) прокомментировала отсутствие Александры Трусовой в списке участников финала Кубка России.

Александра Трусова выступала с незалеченной травмой на командном турнире. Так как было понимание, что участвовать надо, она это сделала. Сейчас, так как она у нас одна из надежд на результат, заставлять её выступать с недолеченной травмой ещё раз было бы нецелесообразно и не совсем правильно, — сказал президент ФФККР Александр Горшков на пресс-конференции.

Финал Кубка России пройдёт во Дворце Спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 2 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) высказала мнение по поводу перспектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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