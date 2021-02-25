ФФККР считает нецелесообразным выступление Трусовой на финале Кубка России

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Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) высказала мнение по поводу перспектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Оценивать перспективы — неблагодарное дело. Каждый спортсмен индивидуален, поэтому делать какие-то прогнозы не стоит. Евгения Медведева — великая спортсменка с большими амбициями. У неё огромная мотивация не просто вернуться к...