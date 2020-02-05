https://static.news.ru/photo/f1485af0-482d-11ea-9333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) будет временно финансировать соревнования по лёгкой атлетике, которые включены в Единый календарный план Министерства спорта РФ.

Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта обратилось с просьбой к президенту ФСПР Вячеславу Аминову с просьбой до 28 февраля поддержать российских легкоатлетов.

Мы дали согласие, но не отвечаем при этом ни за спортивную, ни за какие другие составляющие. Будем выполнять чисто технические функции, — цитирует Аминова ТАСС.

Из-за лишения государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Минспорт через Центр спортивной подготовки будет финансировать ФСПР, которая и профинансирует февральские легкоатлетические турниры.

Ранее президиум ВФЛА передал свои полномочия ОКР и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании. ОКР возьмёт на себя сотрудничество с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями. Решение по передаче полномочий позволит сохранить целостность лёгкой атлетики России, писал NEWS.ru.