https://static.news.ru/photo/76a5b834-652d-11ea-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.

Европейская федерация гандбола приостановила все свои турниры до 12 апреля из-за опасности распространения коронавируса, — сообщает пресс-служба организации, добавив, что игры перенесены на резервные дни в июне.

Точные даты проведения запланированных матчей станут известны позже. Все билеты, купленные на встречу в Краснодаре продолжают быть действительными.

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта, несмотря на распространение коронавируса, ранее писал NEWS.ru.