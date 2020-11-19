Трефилов считает, что регбийного клуба «Фили» по факту не существует

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов убеждён, что регбийного клуба «Фили» фактически не существует. Ранее стало известно, что на территории поля будет построен большой спортивно-развлекательный комплекс с залами для гандбола.

Обсуждался вопрос по стадиону, который принадлежал регбийному клубу «Фили», которого сейчас по факту не существует. Я считаю необходимым обсудить это с местными жителями, чтобы они поняли, для чего всё это надо. А то ведётся разговор, что это коммерческое предприятие. Ничего там коммерческого не будет, будет построен многоцелевой спорткомплекс, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.