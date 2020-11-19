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Трефилов считает, что регбийного клуба «Фили» по факту не существует

17:47, 19 ноября 2020 32
Фото: sportcosmos.ru

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов убеждён, что регбийного клуба «Фили» фактически не существует. Ранее стало известно, что на территории поля будет построен большой спортивно-развлекательный комплекс с залами для гандбола.

Обсуждался вопрос по стадиону, который принадлежал регбийному клубу «Фили», которого сейчас по факту не существует. Я считаю необходимым обсудить это с местными жителями, чтобы они поняли, для чего всё это надо. А то ведётся разговор, что это коммерческое предприятие. Ничего там коммерческого не будет, будет построен многоцелевой спорткомплекс, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Ранее генеральный директор регбийного клуба «Фили» (Москва) Иван Лыско выразил надежду, что дворец гандбола международного уровня в Москве появится не вместо регбийного поля, а на прилегающей к заводу Хруничева территории, писал NEWS.ru.

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