Два российских велогонщика поднялись на подиум французской гонки

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Около 500 спортсменов из четырёх стран примут участие в соревнованиях по академической гребле «Большая московская регата», заявил на пресс-конференции главный судья соревнований Павел Мельников.

Ожидаем, что прибудут 500–550 участников, — сказал Мельников, добавив, что все спортсмены должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. По словам судьи, несмотря на отказ ряда стран, турнир сохранил...