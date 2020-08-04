Два российских велогонщика поднялись на подиум французской гонки

Колумбийский гонщик Эган Берналь из команды Team Ineos занял первое место в генеральной классификации французской веломногодневки Route d'Occitanie-2020. Время победителя — 17 часов 57 минут 12 секунд.
На втором месте финишировал россиянин Павел Сиваков (Ineos; +0:19), на третьем — его соотечественник Александр Власов из Astana Pro Team (+0:23).
На заключительном, четвёртом этапе Лектур — Ромадур, протяжённостью 195 км, Власов финишировал пятым, Сиваков — седьмой.
Ранее пандемия коронавируса стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) до 1 июня 2020 года. Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд, писал NEWS.ru.