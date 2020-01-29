Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на третье место российской сборной в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).
Вот и награждение! Наши поздравления всем, — написал Драчёв под постом на своей странице в Instagram.
Ранее подпись под фотографией была немного другая: «Молодцы, ребята! Знай наших».
Бронзовая медаль досталась Алексею Зубареву, Олегу Домичеку и Алексею Ковалёву.
На первом месте соревнований расположились представители Норвегии, серебро досталось чехам.
В эстафете среди женщин золото у норвежек, серебряными призёрами стали итальянки, а бронзовые медали получили представителям Германии. Российские биатлонистки в лицах Алёны Моховой, Дарьи Малышкиной и Любови Калининой стали восьмыми.
Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил, что биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце-Антерсельве это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и синглмикст, ранее писал NEWS.ru.
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