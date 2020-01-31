https://static.news.ru/photo/77ab5886-43c9-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что на чемпионате мира в итальянском Антхольце на медали смогут рассчитывать шесть спортсменов сборной России.

При этом он подчеркнул, что на последнем перед турниром сборе важно «восстановить команду». И хотя россияне уступают норвежцам и французам, шансы занять место на пьедестале у них есть, сообщает ТАСС.

В первую очередь Драчёв назвал Александра Логинова и Матвея Елисеева. Четырёх других претендентов на подиум в разных дисциплинах глава СБР видит в женской команде.

Надеемся на Екатерину Юрлову, которая умеет чётко подходить к главным стартам. Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке. В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть Ирина Старых и Лариса Куклина, — уверен Драчёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и синглмикст. По словам Касперовича, нынешним состоянием своего подопечного он доволен, учитывая, что подготовка к сезону у Логинова была смазана из-за травм.