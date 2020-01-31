Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что на чемпионате мира в итальянском Антхольце на медали смогут рассчитывать шесть спортсменов сборной России.
При этом он подчеркнул, что на последнем перед турниром сборе важно «восстановить команду». И хотя россияне уступают норвежцам и французам, шансы занять место на пьедестале у них есть,
В первую очередь Драчёв назвал Александра Логинова и Матвея Елисеева. Четырёх других претендентов на подиум в разных дисциплинах глава СБР видит в женской команде.
Надеемся на Екатерину Юрлову, которая умеет чётко подходить к главным стартам. Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке. В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть Ирина Старых и Лариса Куклина, — уверен Драчёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и синглмикст. По словам Касперовича, нынешним состоянием своего подопечного он доволен, учитывая, что подготовка к сезону у Логинова была смазана из-за травм.
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