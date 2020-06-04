Драчёв, Чепиков и Тарасов бойкотируют заседание правления СБР

https://static.news.ru/photo/65ff708c-a6f6-11ea-a581-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

5 июня в 09:00 началось заочное заседание правления Союза биатлонистов России, где будет определено место и повестка отчётно-выборной конференции, которая должна пройти 11 июля и избрать президента и правление организации.

Как стало известно NEWS.ru, действующий президент СБР Владимир Драчёв и его сторонники, олимпийские чемпионы Сергей Чепиков и Сергей Тарасов, не примут участия в мероприятии и игнорируют звонки коллег. Однако к заседанию подключился министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который в большинстве заседаний не принимал участие.

Как писал NEWS.ru, Cоюз биатлонистов России (СБР) сообщил, что по ошибке опубликовал заявление членов правления организации на своём сайте.