Дмитриев и Шмелёва взяли первые места в спринте на ЧР по велоспорту

Фото: Алексей Даничев/Global Look Press

Денис Аблязин на чемпионате России по спортивной гимнастике завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. В финале соревнований он набрал 14,600 балла.

Второе место занял Олег Ступкин (14,066), замкнул тройку призёров Илья Кибартас (13,600). При этом в вольных упражнениях лидировал Иван Сивков (13,866). Второй результат показал Даниил Иванов (13,700), третий — Алексей...