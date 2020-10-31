Дмитриев и Шмелёва взяли первые места в спринте на ЧР по велоспорту

Денис Дмитриев и Дарья Шмелёва взяли золото в спринте в рамках чемпионата России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.
Серебро среди мужчин получил Михаил Яковлев, серебряной призёршей в женском соревновании стала Анастасия Войнова,
На третьем месте пришли велосипедисты Павел Якушевский и Серафима Гришина.
В сентябре бронзовый призёр Олимпиады-2016 по велоспорту на треке Денис Дмитриев рассказал NEWS.ru о том, как врачи пытались спасти жизнь велогонщику Павлу Свешникову. Тогда серебряный призёр чемпионата России 2018 года потерял сознание во время гонки.