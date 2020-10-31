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Дмитриев и Шмелёва взяли первые места в спринте на ЧР по велоспорту

15:16, 01 ноября 2020
Фото: Алексей Даничев/Global Look Press

Денис Дмитриев и Дарья Шмелёва взяли золото в спринте в рамках чемпионата России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.

Серебро среди мужчин получил Михаил Яковлев, серебряной призёршей в женском соревновании стала Анастасия Войнова, сообщает РИА Новости.

На третьем месте пришли велосипедисты Павел Якушевский и Серафима Гришина.

В сентябре бронзовый призёр Олимпиады-2016 по велоспорту на треке Денис Дмитриев рассказал NEWS.ru о том, как врачи пытались спасти жизнь велогонщику Павлу Свешникову. Тогда серебряный призёр чемпионата России 2018 года потерял сознание во время гонки.

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