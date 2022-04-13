Девочки с сюрпризом: фигуристки Тутберидзе устроили танцевальный батл

Непростой олимпийский сезон подошёл к концу, и наконец у многих фигуристок появилась возможность посвятить чуть больше времени себе и собственным интересам, не связанным со спортом. Так получилось, что ученицы Этери Тутберидзе массово подались в танцы. Александра Трусова, Евгения Медведева, Камила Валиева пробуют себя в новых и неожиданных стилях. Рассказываем о новом интересном увлечении российских фигуристок и реакции общественности на это. Спойлер: в восторге не все.

«Мне говорят, что я самая неумелая»

Александра Трусова всегда выделялась на общем фоне скромных, застенчивых, тихих, послушных фигуристок Тутберидзе. Она только внешне походила на этот образ, внутри же это девочка с характером, которая умеет по-настоящему удивлять не только своими прорывами на льду. Саша первой ушла из трио ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная) от Тутберидзе, покрасила волосы в огненно-красный цвет, устроила мощную истерику после поражения на Олимпиаде. В общем, Трусова — это девочка-сюрприз. И она подтверждает этот статус и по сей день.

На днях фигуристка выложила в Telegram отрывок из танца в стиле стрип-пластика. Такого поворота событий от серебряного призёра Игр в Пекине не ожидал никто, но в этом вся Трусова.

Впрочем, пошла Саша на стрип-пластику не забавы ради. Всем известно, что у Саши проседает компонентная часть в программах. У неё нет той пластики, музыкальности, артистизма, чем славятся многие другие её одногруппницы. До сих пор в мире фигурного катания есть люди, которые называют её «попрыгунчиком». И, видимо, Сашу это не совсем устраивает. По словам её тренера по танцам Анастасии Юрасовой, фигуристка пришла к ней со словами: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается».

Такой подход и отношение к делу со стороны фигуристки вызывают только восхищение. Имея за спиной исторические достижения, медали с крупнейших турниров, она не останавливается. А, наоборот, старается прокачивать свои слабые стороны.

Вот и многие эксперты (вплоть до заслуженного тренера Татьяны Тарасовой) поддерживают Трусову, отмечая, что эти занятия откроют ей новые возможности в фигурном катании.

Эти занятия помогут Саше почувствовать себя такой девушкой-девушкой. Саша пошла заниматься стрип-пластикой, чтобы у неё появилась кошачесть, мягкость. Если помимо силовой истории она прибавит в женской пластике, это будет очень большой плюс, — заявил хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков.

Александра Трусова Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Однако есть и другая позиция. Многие любители фигурного катания сошлись во мнении, что для 17-летней юной девушки подобные танцы — это вульгарность и пошлость. К тому же не все верят в то, что стрип-пластика сможет развить танцевальные возможности Трусовой.

— Не в сложности хореографии дело. Дело в отсутствии понимания связи движения и музыки, плавности перехода одной фигуры в другую, умения связать их без пунктира. 15-сантиметровыми каблуками этого не заменишь. (Анна Алекс)

— Для меня это немного пошло. Такой резкий скачок — неожиданно. Возможно, для кого-то это красиво... Ту же пластику можно и другим способом развить. (Umma)

— Двигается она резко слишком. Пластики как раз и не хватает. От стрипа только каблуки и сами позы. (Искра)

«Девочка созрела»

Пробует себя в стрип-пластике и Евгения Медведева. С недавних пор двукратная чемпионка мира ведёт очень активный образ жизни. Она участвует в популярных телешоу, радует фанатов всевозможными фотосессиями, в том числе и откровенными. 1 апреля фигуристка появилась на обложке мужского журнала Maxim, чем взбудоражила публику. Но балует Женя своих фанатов не только красивыми снимками, ещё танцами. Успехами в стрип-пластике фигуристка часто делится в соцсетях.

Реакция на новые хобби фигуристки, конечно, разная, но многие отмечают, что Женя уже взрослая девушка (22 года) и может заниматься чем угодно. А наиболее активные пользователи Сети даже просят у двукратной чемпионки мира поставить совместный танец с Трусовой. Посмотрим, состоится ли такая коллаборация.

Валиева в танцах

Валиева тоже не отстаёт от своих одногруппниц. Правда, на этот раз речь идёт не о стрип-пластике. Валиева открыла для себя направление vogue (стиль танца, базирующийся на модельных позах, быстрых движениях рук и подиумной походке).

Хореограф и участница шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова уже называет Валиеву «будущей дивой vogue», а некоторые фанаты сравнивают её хореографию рук с хореографией Габриэлы Пападакис (олимпийская чемпионка, выступает в танцах на льду). Конечно, Камила только начинает, но с её хореографическими данными, балетной пластикой, музыкальностью есть шансы, что она преуспеет в этом направлении.

В любом случае, пробовать что-то новое — это всегда плюс.