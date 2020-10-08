ЦСКА в первом домашнем матче Евролиги победил «Маккаби»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов прокомментировал информацию о том, что 20-летняя фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины.

Надо подлечить старые травмы и продолжать выступления, — сказал Урманов корреспонденту NEWS.ru. По его мнению, ни о каком завершении карьеры не может идти речи. Что паниковать-то? Надо двигаться дальше, —...