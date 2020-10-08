ЦСКА в первом домашнем матче Евролиги победил «Маккаби»

Баскетболисты московского ЦСКА в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке вырвали победу у израильского «Маккаби» из Тель-Авива — 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28).
Самыми результативными у «армейцев» стали Майк Джеймс (25 очков) и Уилл Клайберн (19).
В составе гостей лучшую результативность показали Скотти Уилбекин (20 и 5 результативных передач) и Тайлер Дорси (16 и 5 подборов).
ЦСКА после поражения в первом туре от греческого «Панатинаикоса» в Афинах одержал первую победу в новом сезоне Евролиги.
В третьем туре «красно-синие» сыграют 14 октября в Стамбуле с турецким «Фенербахче».
Ранее NEWS.ru писал, что в четвёртом поединке финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» — 102:96 (27:22, 22:25, 26:23, 27:26).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен