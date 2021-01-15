ЦСКА проиграл «Барселоне», однако остался лидером Евролиги

Фото: cskabasket.com

Российская мужская четвёрка в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в очередной раз заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по биатлону.

Победу одержала сборная Франции в составе Симона Детьё, Кентена Фийона-Майе, Фабьена Клода и Эмильена Жакелена, опередив норвежцев, у которых Йоханнес Дале зашёл на круг штрафа. Третье место заняла сборная Италии....