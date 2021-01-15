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ЦСКА проиграл «Барселоне», однако остался лидером Евролиги

22:14, 15 января 2021
Фото: cskabasket.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Барселоне» — 75:88.

Так, самым результативным игроком стал бывший представитель «армейцев» Кори Хиггинс. На его счету 25 очков.

ЦСКА остаётся на первом месте с 15 победами, в активе «Барселоны» 14 выигранных матчей.

Также стоит отметить, что «Зенит» одержал победу над «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 77:65.

Самыми результативными игроками стали форварды «Зенита» Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис, набравшие по 15 очков.

«Зенит» поднялся на 4-е место в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник московского ЦСКА Дэниэл Хэкетт не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги против «Нижнего Новгорода». Итальянский баскетболист во время игры подвернул голеностоп.

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