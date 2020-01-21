После отставки прежнего кабинета министров ожидалось, что в новой структуре правительства РФ «рулить» спортивной отраслью будет ведомство с другим названием и новым главой. Но ожидания оправдались лишь наполовину. NEWS.ru рассказывает обо всех реорганизациях и кадровых перестановках в российском спорте.

Минспорт не превратился в агентство, Колобков ушёл

Уже в тот момент, когда Михаил Мишустин был назван новым премьер-министром и только начал формировать свою команду правительства, появилась информация, что вместо упраздняемого Министерства спорта будет создано Федеральное агентство по спорту. В новейшей истории нечто подобное мы уже проходили: 9 марта 2004 года была учреждена структура с таким наименованием, или сокращённо — Росспорт, во главе которой встал легендарный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов.

Просуществовало Федеральное агентство по физкультуре и спорту полный олимпийский цикл — до 7 октября 2008 года, после чего было реорганизовано в то самое Министерство, которое функционировало до настоящего времени. И, как выяснилось, будет работать и дальше. Возглавил его тогда, более 11 лет назад, Виталий Мутко, которого 19 октября 2016 года сменил на этом посту Павел Колобков.

Павел Колобков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NEWS.ru сразу после объявления о роспуске прежнего правительства писал, что Колобков изначально на этом посту выглядел фигурой временной и не самой влиятельной, а потому продолжение его работы во главе российского спорта было маловероятно. Так в итоге и произошло: в списке претендентов на роль руководителя Минспорта нового созыва фамилии олимпийского чемпиона по фехтованию не было.

Зато там фигурировали имена весьма любопытных и отчасти неожиданных персон. В частности, основным кандидатом на пост главы спортивного ведомства назывался Олег Матыцин. Ранее он занимал должность ректора РГУФКСМиТ (Российского университета физкультуры и спорта), но больше известен в спортивных кругах как первое лицо Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почётный президент Студенческого спортивного союза России.

Иными словами, в заслугу Матыцину можно поставить успешное проведение в России летней Универсиады-2013 в Казани и зимней — в Красноярске ровно год назад. А также перманентно хорошее выступление наших студенческих сборных на всех Универсиадах за последние 10-12 лет.

Согласно некоторым источникам, Матыцину вроде бы должны были предложить заняться реорганизацией спортивного министерства в агентство. Поскольку эта процедура якобы задумывалась давно и уже начала бы осуществляться, если бы не допинговый скандал с WADA. Но, видимо, на высшем уровне посчитали несвоевременным серьёзную реорганизацию отраслевого ведомства, и Олег Матыцин во вторник, 21 января официально стал новым министром спорта РФ.

Олег Матыцин — грамотный, квалифицированный специалист с большим опытом работы. Он — президент FISU, и я думаю, что это сыграло определённую роль при его назначении на должность министра спорта. Все остальные спортсмены и я ожидаем, что напряжённая ситуация в спортивном мире, связанная с допинговыми скандалами, изменится к лучшему, а с опытом и подходом нового министра может быть и вовсе нормализуется. Василий Шестаков президент Международной федерации самбо президент Международной федерации самбо

Одним из конкурентов Олега Матыцина в борьбе за пост нового руководителя спортивной отрасли являлся Сергей Кущенко, который фигурировал в шорт-листе и сразу после расформирования прежнего кабинета министров, о чём NEWS.ru также писал. Источники из окружения президента баскетбольной Единой лиги ВТБ утверждали, что вопрос назначения на новую должность с Кущенко ранее неоднократно обсуждался, и эта кандидатура для нового премьер-министра якобы являлась приоритетной. Но на деле всё вышло иначе.

Стоит добавить, что в качестве ещё одного претендента на роль главы Минспорта назывался руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Громкое назначение на посту вице-премьера

Также стало известно, что исполняющая обязанности вице-премьера Ольга Голодец, курировавшая вопросы культуры, спорта и туризма, не сохранит свои позиции в новом правительстве. Не исключался вариант, что её полномочия могли быть перераспределены между другими вице-премьерами в новом составе правительства.

Дмитрий Чернышенко и Владислав Третьяк Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Однако здесь и прозвучало самое громкое назначение. В качестве нового «спортивного» вице-премьера был представлен Дмитрий Чернышенко. В новейшую историю российского спорта он вошёл как президент оргкомитета зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. А затем, в конце того же года возглавил Континентальную хоккейную лигу, которая за пять лет руководства Чернышенко не только стала сильнейшей хоккейной лигой Европы, но и обрела черты весьма успешного и продолжающего развиваться бизнес-проекта.

Чернышенко давно в спорте. Во-первых, он руководил подготовкой к Олимпийским играм в Сочи, во-вторых, Континентальная хоккейная лига, президентом которой он является, на данный момент самая успешная лига не только в России, но и в Европе. На всех должностях он успешно справлялся со своей работой. Поэтому считаю его кандидатуру на посту вице-премьера достойной. Валерий Газзаев зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу

Депутат Госдумы РФ, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, комментируя новые назначения в российском спорте, отметил, что Матыцин и Чернышенко имеют колоссальный багаж взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом (МОК), студенческими международными федерациями, «а это то, что необходимо, чтобы выстраивать полноценные отношения на мировой арене, тем более, с учётом того, что сейчас грядут новые санкции».

Выстраивается полная вертикаль: Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по вопросам спорта, Олег Матыцин — спортивный министр. Оба известны российскому спорту, под их руководством проходили крупнейшие соревнования, включая Олимпиаду и Универсиаду. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

Также Свищёв добавил, что оба новых руководителя пришли в тот момент, когда после плодотворной работы на благо данной сферы внутри страны придётся потрудиться на международной арене, чтобы восстановить доброе имя отечественного спорта.

Если вкратце резюмировать кадровые перестановки в спортивной отрасли, то назначение Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера можно назвать вполне логичным и соответствующим высокому статусу этой персоны. Что касается Олега Матыцина, ему, доселе не известному многим любителям спорта и даже некоторым специалистам, придётся фактически начинать всё с нуля в новой должности. Как в плане зарабатывания собственного авторитета, так и с точки зрения расчистки авгиевых конюшен, загаженных бесконечными допинговыми скандалами, в которых были замешаны российские спортсмены и тренеры.

Над материалом также работал Григорий Ениколопов.