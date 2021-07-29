Через боль и травмы: рапиристки показали, как надо добывать золото

И снова исторический успех! Рапиристки прекрасно стартовали в столице Японии. В личном турнире сразу две спортсменки удостоились наград — сначала 34-летняя Лариса Коробейникова вырвала бронзу. А затем Ирина Дериглазова, которая рвалась к очередной олимпийской награде, уступила в финале американке Ли Кифер и добыла серебро. И вот сейчас со спокойной душой можно заявить: женская сборная России по рапире завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио и подтвердила статус одной из сильнейших команд в этой дисциплине.

Последний раз девчонки оставались без наград в главных международных стартах 21 год назад. И главной героиней этого коллектива без зазрения совести можно назвать Марту Мартьянову — самую молодую фехтовальщицу.

22-летняя россиянка начала свой триумф в качестве запасной, но после поражения Аделины Загидуллиной во второй полуфинальной встрече от Кифер (4:9) её сделали основной. Тренер сборной Ильгар Мамедов объяснил это решение просто — Загидуллина не смогла справиться со своими эмоциями, не могла точно попадать по сопернице и весь поединок была очень скованна.

Но и Мартьянова не выглядела топом. В полуфинале командного турнира она не показывала стабильность. А уже в финале именно с ней во всех поединках происходили неудачи.

Сначала она вышла против Паулин Ранвие и оступилась. Она подвернула ногу, когда отступала назад. Казалось, что девушке требуется срочная замена. Травма была похожа на перелом. Однако обратной замены в финальной части не предусмотрено — ей пришлось продолжить выступать через боль. Так что Загидуллина продолжила на скамье запасных переживать за девушек.

Xu ZijianXuZijian/XinHua/Global Look Press

После пятиминутной паузы она вернулась в строй — голеностоп замотали фиксирующим бинтом. Хотелось закрыть глаза и не смотреть на происходящее дальше. Однако вместо того, чтобы сдаться, она свела поражение 2-4 к ничьей 4-4. Во время пауз камеры периодически показывали лицо спортсменки — её нога находилась на стуле, а из глаз периодически скатывались слёзы.

Впереди Мартьянову ждали топовые соперницы. Когда она вышла против лидера французской команды Изаору Тибус, которая и вывела команду в финал, казалось, надежды нет. Но вместо этого она нанесла сопернице пять сокрушительных ударов, но для победы этого всё равно не хватило. При этом, то волосы выпадут из шлема, что категорически запрещено, то происходили какие-то ещё проблемы по мелочи. Пришлось даже менять рапиру, которая перестала слушаться хозяйку. В итоге в личной схватке француженка оказалась сильнее на одно очко.

Но если выделять самый красивый укол, то и тут он достаётся Мартьяновой. И именно во второй схватке — в шпагате она опередила лидера, которая и не сразу поверила в произошедшее.

Но переживать из-за обидного поражения не стоило. За плечами были опытные бойцы, которые уверенно увеличивали преимущество. Сначала Коробейникова уверенно обыграла вице-чемпионку мира Изаору Тибус, а Дериглазова — Аниту Блаз. Затем Лариса увеличила преимущество российской команды до восьми уколов, а Ирина сделала счёт 30:20 — отыграть десять очков для француженок было просто фантастикой.

Последний бой обычно самый трудный. Несмотря на весомое преимущество команды 22-летняя россиянка без особого труда быстро разобралась с Астрид Гаяр. В личной схватке она победила её со счётом 5-1. Каждое выступление сопровождалось помощью медицинской бригады, которая то и дело перебинтовывала ногу и замораживало место травмы.

Xu ZijianXuZijian/XinHua/Global Look Press

Дело самой юной и перспективной представительницы России завершили опытные Ирина Дериглазова и Лариса Коробейникова. И уже праздновать победу она вышла с помощью Загидуллиной. Для обеих эта награда первая в карьере. И сразу золотая. Дериглазова известна своим чемпионским поединком в одиночной рапире в Рио-2016, а Коробейникова на пару с Ириной добывала серебро в командной рапире в 2012-м. Теперь они добавили к своим медалям ещё одну. Пожалуй, самую важную награду.

«Кто понял жизнь, тот не спешит», — снова кричали россиянки после победы. Теперь мы снова обладатели золота в командном турнире. С 2008 года. Сплошная гордость!