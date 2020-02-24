Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что Кристина Резцова должна принять участие в гонках на чемпионате Европы.
Ещё на чемпионате мира я хотел бы посмотреть на Кристину Резцову, но, видимо, контрольные тесты, то есть объективные причины, не позволили тренерам её заявить на гонки. На чемпионате Европы и на этапах Кубка мира она должна получить свой шанс, — цитирует Чепикова РИА Новости.
Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.
NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.
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