https://static.news.ru/photo/b4268554-5712-11ea-8670-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что Кристина Резцова должна принять участие в гонках на чемпионате Европы.

Ещё на чемпионате мира я хотел бы посмотреть на Кристину Резцову, но, видимо, контрольные тесты, то есть объективные причины, не позволили тренерам её заявить на гонки. На чемпионате Европы и на этапах Кубка мира она должна получить свой шанс, — цитирует Чепикова РИА Новости.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.

NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.