https://static.news.ru/photo/19c9aaf0-ea74-11e9-9be0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Каширина Фото: Schreyer/imago sportfotodienst/Global Look Press

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина и ещё 14 спортсменов исключены из национального регистрируемого пула тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Помимо Кашириной в списке исключённых оказались двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Анастасия Романова, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 Руслан Албегов и двукратный чемпион мира Артём Окулов, сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Между тем в национальный регистрируемый пул тестирования включили 22 спортсменов.

Им необходимо заполнить и подписать регистрационную форму, пройти тестирование образовательного антидопингового курса РУСАДА, а также предоставить информацию о местонахождении в системе ADAMS на текущий квартал.

Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за допингового скандала, писал News.ru.