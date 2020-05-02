Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Италии перенесён на год

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года в итальянском Тренто, перенесён на год из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Европы пройдёт в 2021 году в сентябре. Международный союз велосипедистов (UCI) позже примет окончательное решение по поводу точных дат, сообщает пресс-служба Европейского союза велосипедистов.
Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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