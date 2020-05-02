Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Италии перенесён на год

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Певица и бывшая фигуристка сборной России Анна Семенович рассказала о различиях между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

Мне они обе очень нравятся. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная, — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс». Семенович выступала в танцах на льду. Она...