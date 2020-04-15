Организаторы «Тур де Франс» объявили новые даты велогонки

Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала о своей любви к фигурному катанию, выделив прокаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы. Не то что смотрю полностью все соревнования, просто если есть...