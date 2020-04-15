Организаторы «Тур де Франс» объявили новые даты велогонки

Организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса.
Организаторы «Тур де Франс» по согласованию с Международным союзом велосипедистов (UCI) решили провести многодневку с 29 августа по 20 сентября 2020 года, — сообщает пресс-служба «Тур де Франс».
Изначально велогонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Маршрут «Тур де Франс» останется прежним.
Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо», «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.
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