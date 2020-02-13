Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды.
В связи с теплой погодой в Отепя в настоящее время и с учётом прогноза на ближайшие дни организаторы не могут гарантировать необходимые для проведения турнира условия, — говорится в заявлении пресс-службы IBU.
В итоге турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело против олимпийского чемпиона — 2014 Евгения Устюгова, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен