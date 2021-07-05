Чемпион мира в прыжках в высоту Лысенко отстранён от спорта на 4 года

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (САS) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Общий срок отстранения от спорта составляет шесть лет. Однако два года наказания — условно. Дисквалификация истечёт 3 августа 2022 года.

Лысенко является чемпионом мира 2018 года в помещении, серебряным призёром международного первенства — 2017, а также чемпионом России в помещении и на открытом воздухе.

За вмешательство в расследование по делу Лысенко дисциплинарный трибунал отстранил на четыре года бывшего главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, бывшего исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, сотрудниц организации Елену Иконникову и Елену Орлову, а также члена правления ВФЛА, главу Федерации лёгкой атлетики Московской области Артура Карамяна.