Экс-глава федерации лёгкой атлетики дисквалифицирован на четыре года

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Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение о дисквалификации бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина сроком на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба AIU.

Такое решение принято в рамках дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Кроме Шляхтина на тот же срок дисквалифицированы бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс-сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Данила Лысенко отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу Лысенко.

Что касается нынешней ситуации в ВФЛА, то 13 февраля её президент Пётр Иванов сложил полномочия на два года по решению спортивного арбитражного суда (CAS). Временно исполнять обязанности главы организации будет Ирина Привалова — олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами и первый вице-президент федерации, сообщал NEWS.ru.