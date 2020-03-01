В минувшие выходные в Минске завершился чемпионат Европы по биатлону. Главными его триумфаторами стали выставившие сильнейший состав хозяева, которым нужно было реабилитироваться за чемпионат мира, причём золотодобытчиками в составе белорусов стали исключительно воспитанники российского биатлона — Сергей Бочарников и Елена Кручинкина. Россияне с полуторным составом заняли второе место, дав повод для гордости президенту Союзу биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчёву.

Золотая моя Москва

Если бы на чемпионате Европы спортсмены соревновались в зачёт не стран, а своих спортивных школ, то Москва была бы вне конкуренции. Уроженец столицы Матвей Елисеев выиграл спринт, а выступающий за Белоруссию москвич Сергей Бочарников стал обладателем золота в суперспринте и преследовании. Наконец, Карим Халили, москвич с афганскими корнями, привёл к серебру российскую команду в смешанной эстафете.

В последний день, глядя на счастливые финиши с флагом Бочарникова и уроженки Мордовии Елены Кручинкиной, многие российские биатлонисты завидовали им белой завистью. Не проходившие несколько лет назад в состав основной сборной России и уставшие от бесконечных отборов спортсмены приняли предложение соседей. В Белоруссии им не пришлось отказываться от родного гражданства, менять в корне быт и учить чужой язык, но при этом они получили комфортные условия для подготовки и выступлений. Ирина Кручинкина, считавшаяся нестабильным снайпером у себя на родине, в Минске впервые в карьере прошла гонку с четырьмя нулями, а потом призналась, что в юниорках чаще уступала Кристине Резцовой, от которой сейчас играючи убежала на последнем круге.

Различие в Белоруссии и России не только в конкуренции и отборах, но и в организации и отношении к спортсменам. Если Евгения Павлова рассказывает дикие истории, как тренерский штаб сначала ничего ей не сказал и спокойно отпустил в Новосибирск, а затем вызвал для участия в чемпионате Европы, то белорусы об участии в ЧЕ знали заранее и готовились показать там то, что не удалось на чемпионате мира.

Полуторный состав и полуторные результаты

Состав сборной России не назовёшь основным, потому что на чемпионате Европы в Белоруссии отсутствовала ведущая женская четвёрка, а также тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев. Но в то же время некоторые участники чемпионата мира приехали в Минск. Завоевавшие золото и серебро Матвей Елисеев и Кристина Резцова подтвердили статус главных надежд и лидеров этой смешанной команды, а вот золото Евгении Павловой в новой для такого уровня дисциплине — суперспринте — стало приятным сюрпризом. Ещё одной серебряной медали могло и не быть, если бы не стычка норвежца и белоруса на последнем круге смешанной эстафеты, которой ловко воспользовался Карим Халили.

Правда, сам Карим с такой постановкой вопроса не согласен и считает, что в любом случае был готов вырвать второе место. Что ж, приятно видеть в команде уверенного в своих силах молодого человека, который прямо говорит о своих сильных сторонах, а не жуёт сопли. Второе общекомандное место и четыре медали — неплохой результат для такого состава, а потому у приехавшего сюда на выходные президента СБР Владимира Драчёва был повод снова говорить бравурные речи о том, что биатлон в России на верном пути.

«Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка»

Трудно представить, что в XXI веке слова железного Феликса Эдмундовича Дзержинского сохранят актуальность, да ещё в биатлонной семье, но это первое, что приходит в голову после прочтения открытого письма СБР в адрес IBU, которое, как стало нам известно, написал первый заместитель президента СБР Алексей Нуждов, 14 лет отработавший в органах государственной безопасности. На сайте СБР приведены лишь выдержки из этого литературного произведения, поэтому можно только догадываться о колоссальном объёме оригинала.

Нам не составит труда собрать длинный перечень разной степени тяжести нарушений, которые допустили в разное время нынешние критики Логинова, не понеся при этом не только никакого наказания, но даже официального порицания, — говорится в письме.

Что хотел сказать этим отставной полковник? Что у него на всех есть компромат и нужно быть аккуратнее? Но говоря А, надо говорить и Б. А именно, о каких критиках речь, как выглядит полный список, что это за нарушения и почему не требовали за них наказания своевременно? Без ответов на эти вопросы это ничем не подкрепленная пафосная фраза, но очень показательная для деятельности СБР в последние два года. Полагаю, в наибольшей степени содержимое этого письма понравится первому вице-президенту IBU, чеху Иржи Гамзе, у которого любые отсылы к советской эпохе вызывают не самые приятные эмоции. А там как раз согласование дорожной карты по восстановлению федерации и новых штрафов для СБР на носу. На фоне такой внешней политики нового руководства решавший вопросы в IBU в предыдущем олимпийском цикле Виктор Майгуров кажется виртуозом дипломатического искусства.

Призрак коронавируса стучится в биатлонную семью

Впрочем, у Гамзы сейчас хватает других забот. Любимое детище — этап Кубка мира в Нове-Место под угрозой. Из-за обнаружения коронавируса в месте проведения соревнований и опасений из-за возможного приезда итальянских болельщиков этап могут перенести в финский Контиолахти, где пройдут следующие соревнования, либо провести его в Нове-Место без зрителей. Вмещающая до 30 тысяч болельщиков и всегда заполненная до отказа «Высочина Арена» не сможет обеспечить организаторам привычные кассовые сборы, но здоровье спортсменов важнее.

Окончательная ясность в этом вопросе наступит в понедельник 2 марта, но многие команды уже находятся на пути в Нове-Место, поэтому не хотелось бы, чтобы им пришлось разворачиваться на середине дороги и брать курс на север. Но коронавирус уже поменял многие планы и биатлон не станет исключением, если речь идёт о серьёзной угрозе.