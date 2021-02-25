Большунов получил испытательный срок и штраф после инцидента с финном

https://static.news.ru/photo/e39c23c6-7768-11eb-8ad2-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российского лыжника Александра Большунова после происшествия с финном Йони Маки на этапе Кубка мира в Лахти обязали пройти испытательный срок на пять гонок под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По её словам, за нарушение испытательного срока спортсмену грозит дисквалификация на две гонки.

Также лыжник выплатит денежный штраф, — добавила Вяльбе в комментарии для РИА Новости.

В настоящее время Большунов находится в расположении сборной страны на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.