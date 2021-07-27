«Больше никому не нужна?»: Ефимова высказалась после провала на Олимпиаде

Трёхкратный призёр Олимпиады, российская пловчиха Юлия Ефимова провалилась на дистанции 100 м брассом, после чего решила пошутить. Спортсменка пришла на в смешанную зону для общения с журналистами, однако те не сразу начали задавать ей вопросы.

Всё, я больше никому не нужна? Никто не берет интервью? Ладно, это шутка, — сказала Ефимова.

Впоследствии она объяснила свой неудовлетворительный результат. Ефимова призналась, что была проделана большая работа, но она не привыкла к одному старту на Играх. Обычно, если спортсменка допускает ошибки, то хватает времени их обдумать.

Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть, — приводит слова Ефимовой ОКР.

Золотую медаль завоевала американка Лидия Якоби, серебро завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, замкнула тройку американка Лилли Кинг. Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли 4-е и 5-е места соответственно.

Ранее Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет. Вторым финишировал ещё один россиянин — Климент Колесников (52,00).