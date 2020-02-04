https://static.news.ru/photo/a324c104-474e-11ea-8276-fa163e074e61_660.jpg Дональдас Кайрис Фото: avtodor.ru

Новым главным тренером «Автодора» стал Дональдас Кайрис, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба из Саратова.

С 42-летним литовским специалистом подписан контракт до конца следующего сезона-2020/21. Также в тренерский штаб войдет грек Георгиос Дедас, который будет ассистентом. Оба наставника в этом сезоне входили в тренерский штаб Кестутиса Кемзуры в греческом «Олимпиакосе».

Кайрис сменил на этом посту сербского специалиста Предрага Крунича, который принял команду в конце ноября 2019 года. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед в Единой Лиги ВТБ над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд.

Кайрис в Единой лиге ВТБ работал главным треном c «Цмоки-Минск» (2013–14) и «Калевом» (2017–2019). Также он возглавлял «Энерга Чарни» (Слупск, Польша), «Днепр-Азот» (Украина) и АСК (Рига, Латвия). Работал ассистентом в мужской сборной Литвы, российских клубах ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань» и литовском «Летувос Ритас».

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