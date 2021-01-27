Биатлонный тренер: нигде нет такой ровной четвёрки, как в сборной России

Словенский специалист Владимир Королькевич работал в сборных России, Белоруссии, Украины и Словении. Он прекрасно знает стадион, который примет предстоящий чемпионат мира по биатлону, и особенности подготовки к соревнованиям в Поклюке. В эксклюзивном интервью NEWS.ru тренер рассказал об изменениях трассы в Поклюке, особенностях подводки сборной России к главному старту, успехах Динары Алимбековой и белорусской команды, отказе Ольге Подчуфаровой в словенском гражданстве и проблемах сборной Украины.

«Трасса в Поклюке опасна и требует горнолыжной подготовки»

— Владимир Борисович, после ухода из сборной Белоруссии в прошлом сезоне где вы продолжили свою работу?

— Сейчас я работаю в лыжных гонках в региональном словенском клубе. Приступил буквально два месяца назад.

— Готовите резерв для словенских лыжных гонок?

— Я раньше помогал этому клубу, благо живу недалеко. Он находится на территории Горенского региона, недалеко от наших лыжного и биатлонного центров в Планице и Поклюке.

— Какие у вас впечатления от результатов биатлонного Кубка мира и успехов российской сборной в Антхольце?

— Конечно, я слежу за командами, с которыми работал раньше, держу себя на острие. Сейчас после всех неудач в начале сезона российская команда набирает оптимальную форму к чемпионату мира. Особенно впечатляет женская команда, где есть ровный подбор сильных спортсменок и реальная возможность побороться за медали в эстафете и в контактных гонках преследования и масс-старте.

Алексей Филиппов/РИА Новости

— Не рано ли команда вышла на пик формы, или это ещё не пик? Как можно сохранить эту форму за три недели до старта чемпионата мира?

— Я думаю, что ноябрь-декабрь и подготовительный период не сложился у многих команд, учитывая ситуацию с коронавирусом. Многие команды приступили к плановой работе только с сентября, и то с проблемами с перемещениями. К сезону они подошли в разном состоянии. Сборные Швеции и Норвегии были в оптимальном состоянии уже в начале сезона. Российская команда догоняла их в прошедшие два месяца и вышла только сейчас на оптимальное состояние. Считаю, что удержать спортивную форму реально, тем более тренеры и грамотные специалисты проведут заключительный этап подготовки в Поклюке. Команда на весь период сбора и участия в соревнованиях будет находиться в горах на той же высоте, что и стадион. Это большой плюс, потому что наши спортсмены, которые живут в средней полосе, очень болезненно переносят все переезды в горах. Каждый день подниматься из Бледа в Поклюку по 20-километровой дороге тяжело, а потом надо опять спускаться. Не все благополучно переносят эти перепады.

— Когда я первый раз ездил по этой дороге в Поклюку, с непривычки уши закладывало.

— У нас Ира Кривко наверху испытывала головные боли и старалась побыстрее вниз спуститься, чтобы убрать этот эффект.

— К чемпионату мира трассу в Поклюке изменили. Можете рассказать об особенностях новой трассы?

— Она была апробирована уже в прошлом году в ходе Кубка мира. Трасса поменялась в корне, что касается самого профиля и направления движения. Она сложная в плане горнолыжной подготовки. Очень много поворотов на большой скорости, выкатов. Преимущество будут иметь спортсмены, которые уверенно стоят на лыжах и владеют горнолыжной подготовкой. Она достаточно опасна. На трассе одиночной смешанной эстафеты есть коварный спуск с S-образным резким поворотом. В плотной группе любое падение чревато последствиями для всех. Хорошо, что у россиян за 14 дней сбора будет достаточно времени, чтобы освоиться на этой трассе. Когда её хорошо прочувствуешь, будет и другой эффект. Во-вторых, в Поклюке на стрельбу влияет солнце. Старты будут во второй половине дня, где оно быстро закатывается за горы. В этот момент меняется освещение, часто меняется ветер, особенно если днём будет тепло, а к вечеру подмораживает и с гор тянет ветер. Эти моменты надо отслеживать и учитывать их в подготовке.

— Другие ваши бывшие подопечные — белорусы — добились значительного прогресса в этом году. Это стало для вас сюрпризом?

— Думаю, что период, когда ушёл весь основной состав женской команды — четыре спортсменки, закончился. Вопрос стоял вообще об участии в эстафете, и нам приходилось принимать экстренные решения. Мы пробовали спортсменок из других стран, и с приездом сестёр Кручинкиных команда укрепилась. Два года были пробные, но спортсменки вышли на хороший уровень. Прошлый год был болезненным, потому что до Олимпийских игр надо было поменять ложе. Мы смогли это сделать в октябре, но нужно было трём спортсменкам к этому привыкать, что негативно влияло на стрельбу. Сейчас эти проблемы позади и команда адаптировалась. Что касается Алимбековой, то я рад, что она нашла себя и сбросила вес. Это было очень важно на пути к прогрессу. Работа в этом плане велась и раньше, а выход на это состояние — результат не одного года. Я не знаю примеров, чтобы кто-то пришёл и сделал команду за один год.

Александр Вильф/РИА Новости

— То есть у вас имела место стратегия на весь олимпийский цикл?

— Конечно, она нарабатывалась. Кривко и Алимбекова всё-таки олимпийские чемпионки, но проблема в том, что позади тех четырёх спортсменок, которые сейчас выступают в Кубке мира, никого нет. Молодёжь пока не составляет конкуренции и отстаёт значительно. Нужно заниматься резервом и работать в этом плане, чтобы на будущее создать конкурентоспособную команду Белоруссии.

«Подчуфарова могла усилить сборную Словении»

— Одно время ходили слухи, что вам могут предложить работу с белорусским резервом. У вас есть интерес и готовность, если такое предложение поступит?

— Нет. Я уже с белорусским биатлоном закончил. Это однозначно. У нас были другие договорённости, но те задачи, которые ставились передо мной, я решил. Пусть этим занимаются другие, тренерские кадры для этого есть, а мы будем заниматься чем-то другим, более полезным для себя.

— Почему Ольга Подчуфарова получила отказ в словенском гражданстве?

— Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти.

Александр Вильф/РИА Новости

— Гражданство страны ЕС для человека с постсоветского пространства получить сложно?

— Эти вопросы решаются. В Словении в баскетболе оформляли гражданство многим спортсменам, хотя ставили вопрос в те же сроки, что и по Ольге Подчуфаровой. Оля получила письменный ответ касательно прожиточного минимума. Плохо, что она тут проболталась почти год и не выступала ни в России, нигде. Год прошёл впустую, а для спортсменки такого уровня каждый сезон дорог.

— Что ждёте от предстоящего чемпионата мира? Какие результаты могут показать ваши бывшие подопечные из России и Белоруссии?

— Что касается россиян, то больше шансов в контактных гонках и эстафетах как и у мужской, так и у женской команды. Сейчас вернулась в команду спортсменка высокого уровня Таня Акимова. Было видно, что она усилила состав. Если сравнивать российский состав с другими командами, то нигде больше нет таких четырёх равных спортсменок. В Норвегии, Италии и других сборных есть как явные лидеры, так и спортсменки, которые выпадают из эстафеты и заходят на штрафные круги. Шведская команда потерялась после ярких выступлений в начале сезона. Большой вопрос, как они восстановятся и подойдут к чемпионату мира. Женская команда Белоруссии также добилась прогресса. Я думаю, что Кривко подтянется функционально, а Сола уже стала стрелять стабильнее. Ей было тяжело убедить не спешить на рубеже, стреляя за 20 секунд. Сейчас она начала грамотнее подходить. У белорусской команды в эстафете тоже есть шанс.

— Стоит ли ждать сюрпризов от хозяев соревнований на фоне успехов Якова Фака в начале сезона и в последнем масс-старте?

— Дома выступать будет тяжело, даже без зрителей. Все ждут какую-то медаль, и это давит на психологию спортсмена, но я думаю, что у Якова есть шансы на медаль. У него есть шансы на 20 км при стрельбе на ноль и в масс-старте, где контактная борьба, где он чувствует себя хорошо. Непонятна ситуация с Клеменом Бауэром, который важен в эстафете, но перенёс травму и болезнь и пока не выступает.

— Елена Пидгрушная недавно пожаловалась, что условия в сборной Украины и медицинская поддержка мешают показывать высокие результаты. Однако последние большие победы украинского биатлона были ещё в вашу бытность. Чего им не хватает сейчас?

— Украинская команда всегда цепляла какую-то медаль на чемпионатах мира в основном за счёт женской команды, которую вытаскивали сестры Семеренко или Лена Пидгрушная. Сейчас что-то у них наклёвывалось только в последней эстафете, и то не получилось. В индивидуальных видах может себя проявить только Джима, отстреляв на ноль на 15 км. В эстафете другие команды посильнее, а у украинцев нет большого всплеска. Опыт — хорошее дело, но если возраст команды за 30 лет, то сложно конкурировать с молодёжью. Но если они последние две недели подготовки до чемпионата мира проведут продуктивно, то, может, и выйдут на какой-то уровень. Ясно, что эту команду отличает уровень стрельбы, но отсутствие функциональной готовности влияет и на стрелковый компонент. Если руки трясутся, на рубеже получаешь штраф.