Биатлонистка Сливко пропустила первую контрольную гонку из-за болезни

14 ноября в Тюмени проходит контрольная гонка женской сборной России по биатлону, в которой должны принять участие спортсменки первой и второй сборных команд.
Как стало известно NEWS.ru, чемпионка России этого года по летнему биатлону и член основного состава Виктория Сливко не принимает в ней участия из-за болезни.
Ранее несколько спортсменов мужской сборной — Александр Поварницын, Никита Поршнев и Пётр Пащенко — заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как писал NEWS.ru, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 (23 февраля — 1 марта) не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).