Биатлонистка Сливко пропустила первую контрольную гонку из-за болезни

https://static.news.ru/photo/00bb52c0-2650-11eb-861a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Сливко Фото: Rolf Simeon/imago sportfotodienst/Global look Press

14 ноября в Тюмени проходит контрольная гонка женской сборной России по биатлону, в которой должны принять участие спортсменки первой и второй сборных команд.

Как стало известно NEWS.ru, чемпионка России этого года по летнему биатлону и член основного состава Виктория Сливко не принимает в ней участия из-за болезни.

Ранее несколько спортсменов мужской сборной — Александр Поварницын, Никита Поршнев и Пётр Пащенко — заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как писал NEWS.ru, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 (23 февраля — 1 марта) не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).