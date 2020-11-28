Биатлонист Логинов пробился в десятку лучших в первой гонке сезона

https://static.news.ru/photo/47482f72-316f-11eb-9a43-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежец Стурла Лагрейд одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Дебютировавший на Кубке мира только в 2020 году спортсмен без промахов преодолел все четыре огневых рубежа и опередил на 19,6 секунды своего именитого соотечественника, действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё, который сделал один промах. Замкнул тройку лучших немец Эрик Лессер (1 промах, +1.03,6).

Лучший результат в российской команде показал действующий чемпион мира Александр Логинов, занявший десятое место с двумя промахами. Матвей Елисеев финишировал 26-м с одной минутой штрафа. Остальные российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов не смогли пробиться в тридцать лучших по итогам гонки.

Как писал NEWS.ru, российских спортсменов из национальной сборной по биатлону не стали отстранять от участия в Кубке мира, который стартует 27 ноября, из-за случаев заражения COVID-19 в команде.