Биатлонист Логинов пробился в десятку лучших в первой гонке сезона

Норвежец Стурла Лагрейд одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Дебютировавший на Кубке мира только в 2020 году спортсмен без промахов преодолел все четыре огневых рубежа и опередил на 19,6 секунды своего именитого соотечественника, действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё, который сделал один промах. Замкнул тройку лучших немец Эрик Лессер (1 промах, +1.03,6).
Лучший результат в российской команде показал действующий чемпион мира Александр Логинов, занявший десятое место с двумя промахами. Матвей Елисеев финишировал 26-м с одной минутой штрафа. Остальные российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов не смогли пробиться в тридцать лучших по итогам гонки.
Как писал NEWS.ru, российских спортсменов из национальной сборной по биатлону не стали отстранять от участия в Кубке мира, который стартует 27 ноября, из-за случаев заражения COVID-19 в команде.