Биатлонист Латыпов пожаловался на работу лыж в спринте

https://static.news.ru/photo/8d0027b0-91fd-11eb-962f-96000091f725_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призёр чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов прокомментировал своё третье место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Сегодня стрельба была неплохая. Я стрелял быстро, но допустил одну осечку. С одним промахом сегодня можно было бороться за победу, но чуть-чуть не получилось. Сегодня не угадал с парой лыж, обкатка их была тяжёлой. В целом работа в сезоне прошла хорошо. У меня был ряд хороших гонок, где мог занять высокое место, но получилось сделать это только в конце сезона. О статусе лидера сборной я не думаю. Моя задача просто выступать хорошо и приносить медали для своей страны, — рассказал Латыпов NEWS.ru.

Также спортсмен рассказал, что одним из направлений его работы в этом сезоне была работа по скорострельности и во многих соревнованиях ему удавалось стрелять быстрее.

Как писал NEWS.ru, биатлонист сборной России Антон Бабиков, занявший 13-е место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, рассказал о причинах своего неудачного выступления.