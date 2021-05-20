Бестемьянова отреагировала на прыжок в 12 оборотов ученицы Плющенко

https://static.news.ru/photo/80826aa6-b963-11eb-90fe-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/natalya.bestemyanova

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала прыжок в 12 оборотов со страховкой, который выполнила девятилетняя ученица группы Евгения Плющенко Арина Парсегова.

Это какой-то бред. Что значит 12 оборотов? Я считаю, такое невозможно. Это можно сделать только с поддержкой. Подтянули девочку и крутят её, — сказала Бестемьянова корреспонденту NEWS.ru.

Изначально спортсменка проходила просмотр у Этери Тутберидзе, с которой в итоге проработала несколько месяцев. Затем она продолжила тренировки в «Ангелах Плющенко». Это было связано с пандемией коронавируса. Девочка не могла выйти на лёд на протяжении трёх месяцев. В новой академии она продолжает сотрудничать с Сергеем Розановым.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о работе Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Она не смогла назвать Плющенко тренером.