https://static.news.ru/photo/5ff611d4-4a1a-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поединок 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» провёл в Афинах против греческого «Панатинаикоса». И проиграл — 81:96 (11:30, 29:16, 20:25, 21:25).

Самыми результативными в составе «Пао» стали Дешон Томас (27 очков и 6 подборов) и бывший защитник подмосковного клуба «Химки» Тайрис Райс (15 очков и 5 результативных передач).

У «Зенита» лучшую результативность показали Густаво Айон (21 очко) и Уилл Томас (10 очков).

Результаты других матчей второго игрового дня 24-го тура Евролиги: «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 77:78, «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Валенсия» (Испания) — 59:66, «Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:80.

Петербуржцы потерпели 17-е поражение в 24 проведённых играх и делят два последних места в турнирной таблице с немецкой «Баварией». «Панатинаикос» (14 побед, 10 поражений) остался на шестой строчке в таблице.

В следующем туре 20 февраля «Зенит» на своей площадке сыграет с немецкой «Альбой» из Берлина, «Химки» встретятся в гостях с «Миланом», а московский ЦСКА 21 февраля станет соперником «Црвены Звезды» в Белграде.

В предыдущем туре Евролиги «сине-бело-голубые» дома проиграли турецкому «Фенербахчк», ранее писал NEWS.ru.