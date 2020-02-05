https://static.news.ru/photo/db6ad768-484a-11ea-b0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: basket.fc-zenit.ru

Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступили на своей площадке турецкому «Фенербахче» из Стамбула — 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19).

Самыми результативными в составе гостей стали Лео Вестерманн (13 очков и 4 результативные передачи) и Костас Слукас (12 очков и 4 «ассиста»).

У петербуржцев лучшую результативность показали Густаво Айон (16 очков и 5 подборов) и Остин Холлинз (16 очков).

«Сине-бело-голубые» проиграли 16 матчей из 23 проведённых и с семью победами делят последнее место в таблице Евролиги с немецкой «Баварией» из Мюнхена.

«Фенербахче», одержав 11-ю победу при 12 поражениях, находится на границе попадания в восьмёрку сильнейших, которая продолжит борьбу за главный трофей Евролиги в плей-офф.

В следующем туре 7 февраля «Зенит» сыграет в Афинах с греческим «Панатинаикосом».

В 22-м туре Евролиги питерский клуб на выезде проиграл с разницей в 18 очков испанской «Барселоне», писал ранее NEWS.ru.