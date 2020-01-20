https://static.news.ru/photo/a27cfed0-3bb7-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты московского ЦСКА в гостях уверенно переиграли петербургский «Зенит» — 82:63 (17:13, 18:17, 23:21, 24:12).

В составе «армейцев» самыми результативными стали Йоханнес Фойгтманн (17 очков и 7 подборов) и Даниэл Хэккетт (14 очков и 7 подборов).

У хозяев лучшую результативность показали Евгений Воронов (14 очков) и Колтон Айверсон (12).

Одержав 11-ю победу в 15 проведённых встречах, ЦСКА сохранил за собой второе место в таблице Единой лиги ВТБ. Лидируют подмосковные «Химки», выигравшие 13 из 14 игр.

«Зенит», проиграв в чемпионате седьмой матч из 13, делит в таблице пятое-шестое места с красноярским «Енисеем».

Следующий поединок в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичные «армейцы» проведут 26 января — в гостях против «Нижнего Новгорода». «Зенит» в этот же день примет на своей площадке казанский УНИКС.

В начале января «Химки» на «Арене Мытищи» нанесли ЦСКА чувствительное поражение с разницей в 16 очков в чемпионате Единой лиги ВТБ, ранее писал NEWS.ru.