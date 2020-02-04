https://static.news.ru/photo/4646b154-4780-11ea-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке уступили турецкому клубу «Анадолу Эфес» — 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

Самыми результативными в составе гостей стали Шэйн Ларкин (23 очка) и Василие Мичич (19 очков и 5 результативных передач).

У «армейцев» лучшую результативность показали Майк Джеймс (20 очков) и Йоханнес Фойгтманн (15 очков и 5 подборов).

После этой победы «Анадолу Эфес» укрепил лидерство в таблице Евролиги, проиграв лишь в трёх матчах из 23 проведённых. ЦСКА с 16-ю победами остаётся в четвёрке сильнейших клубов регулярного чемпионата.

В следующем туре Евролиги ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом» из Пирея.

В предыдущем туре «красно-синие» уверенно переиграли на «Арене Мытищи» подмосковные «Химки», писал ранее NEWS.ru.