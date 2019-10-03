https://static.news.ru/photo/b03b0578-e5f2-11e9-8c50-fa163e074e61_660.jpg Василий Артемьев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев после разгромного поражения от сборной Ирландии (0:35) на Кубке мира в Японии заявил, что этот результат не сломил команду.

Достойное и крепкое выступление от моих игроков сегодня, мы уступили, но мы не сломлены после этой игры, — сказал Артемьев журналистам после матча.

Капитан сборной поблагодарил всех болельщиков за поддержку, а игроков сборной — за героическое старание.

Послематчевое интервью Василия Артемьева по горячим следам



: @rugbyworldcup pic.twitter.com/zA4d4XCJBa — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 3, 2019

Сувенирная продукция с изображением Артемьева продаётся на Кубке мира в Японии, писал News.ru.