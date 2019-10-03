Василий Артемьев Василий Артемьев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев после разгромного поражения от сборной Ирландии (0:35) на Кубке мира в Японии заявил, что этот результат не сломил команду.

Достойное и крепкое выступление от моих игроков сегодня, мы уступили, но мы не сломлены после этой игры, — сказал Артемьев журналистам после матча.

Капитан сборной поблагодарил всех болельщиков за поддержку, а игроков сборной — за героическое старание.

Сувенирная продукция с изображением Артемьева продаётся на Кубке мира в Японии, писал News.ru.

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