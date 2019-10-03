Капитан сборной России по регби Василий Артемьев после разгромного поражения от сборной Ирландии (0:35) на Кубке мира в Японии заявил, что этот результат не сломил команду.
Достойное и крепкое выступление от моих игроков сегодня, мы уступили, но мы не сломлены после этой игры, — сказал Артемьев журналистам после матча.
Капитан сборной поблагодарил всех болельщиков за поддержку, а игроков сборной — за героическое старание.
Послематчевое интервью Василия Артемьева по горячим следам— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia)
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@rugbyworldcup pic.twitter.com/zA4d4XCJBa October 3, 2019
Сувенирная продукция с изображением Артемьева продаётся на Кубке мира в Японии, писал News.ru.
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