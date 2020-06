Американскую спортсменку оправдали за допинг, попавший к ней через секс

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

В феврале в допинг-пробе Фукс были обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством метаболиты. Тесты были взяты во внесоревновательный период. В ходе тщательного расследования USADA установило, что вещества попали в организм Фукс через половую связь, так как её партнёр принимал эти препараты в терапевтических целях.

Отмечается, что USADA будет выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в подобных случаях, когда нет намерения обманывать, спортсмену не придётся сталкиваться с какими-либо нарушениями.