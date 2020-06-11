Американскую спортсменку оправдали за допинг, попавший к ней через секс

https://static.news.ru/photo/39a19b48-ac8f-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Вирджиния Фукс Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Американское антидопинговое агентство (USADA) признало невиновной бронзового призёра чемпионата мира по боксу американку Вирджинию Фукс по обвинению в употреблении допинга.

В феврале в допинг-пробе Фукс были обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством метаболиты. Тесты были взяты во внесоревновательный период. В ходе тщательного расследования USADA установило, что вещества попали в организм Фукс через половую связь, так как её партнёр принимал эти препараты в терапевтических целях.

Мы твёрдо верим, что этот случай и другие подобные ему не должны рассматриваться как нарушение, — цитирует главу организации Трэвиса Тайгарта пресс-служба USADA.

Отмечается, что USADA будет выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в подобных случаях, когда нет намерения обманывать, спортсмену не придётся сталкиваться с какими-либо нарушениями.

U.S. Boxing Athlete Virginia Fuchs Found Not at Fault https://t.co/t2vX51xILB — USADA (@usantidoping) June 11, 2020

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.