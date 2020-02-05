https://static.news.ru/photo/dfff078a-4805-11ea-93e3-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журнал Track & Field назвал трёхкратную чемпионку мира российскую легкоатлетку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.

Второе место в списке заняла победительница Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова, пятая строчка досталась Светлане Школиной.

Журнал опубликовал рейтинги топ-10 спортсменов во всех легкоатлетических дисциплинах. Всего в эти списки попали 12 российских спортсменов.

Ранее Ласицкене заняла первое место на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве. Она показала лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см и набрав 1259 очков, писал NEWS.ru.