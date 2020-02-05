Американский журнал Track & Field назвал трёхкратную чемпионку мира российскую легкоатлетку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.
Второе место в списке заняла победительница Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова, пятая строчка досталась Светлане Школиной.
Журнал
Ранее Ласицкене заняла первое место на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве. Она показала лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см и набрав 1259 очков, писал NEWS.ru.
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