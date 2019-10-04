https://static.news.ru/photo/deda799a-e791-11e9-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийскую чемпионку 2016 года в беге на 100 м с барьерами Брианну Макнил дисквалифицировали за фальстарт в квалификации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.

Американская спортсменка покинула беговую дорожку в слезах после того, как узнала о дисквалификации, сообщает ТАСС.

Полуфиналы и финал в беге на 100 м с барьерами пройдут 6 октября.

Российские спортсменки занимают второе место в командном зачёте в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии, писал News.ru.