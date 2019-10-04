Олимпийскую чемпионку 2016 года в беге на 100 м с барьерами Брианну Макнил дисквалифицировали за фальстарт в квалификации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Американская спортсменка покинула беговую дорожку в слезах после того, как узнала о дисквалификации, сообщает
Полуфиналы и финал в беге на 100 м с барьерами пройдут 6 октября.
Российские спортсменки занимают второе место в командном зачёте в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии, писал News.ru.
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